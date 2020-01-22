Матвиенко назвала новое правительство России более гибким

Процесс обновления состава правительства России прошел спокойно. Его структура стала более «живой и гибкой» и соответствует задачам, которые озвучил президент России в послании Федеральному собранию.

Изменения в Кабинете министров оценила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, слова которой привело РИА «Новости».

«Для успешного решения масштабных задач требуется, чтобы государственная политическая система была более живой, гибкой, более эффективной. На мой взгляд, утвержденная структура правительства соответствует этим задачам», — заметила Матвиенко.

Послание главы государства, добавила она, послужило началом новому этапу в развитии страны. Для реализации поставленных задач государственно-политическая система требовала изменений, уточнила «Парламентская газета».

«Произошло омоложение состава [правительства], но прошло оно сбалансировано, что позволит сохранить преемственность», — сказала спикер Совфеда.

Верхняя палата парламента, подчеркнула Матвиенко, заинтересована во взаимодействии с Кабмином. Сенаторы готовы к диалогу с вновь назначенными министрами.

Приоритетами в работе нового правительства, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, станет поддержка семей с детьми, качественное образование и здравоохранение.