Матвиенко назвала достойным шагом указ Путина об упрощении выдачи гражданства украинцам

Указ президента России Владимира Путина об упрощенной выдаче гражданства страны всем жителям Украины стал достойным шагом. Такое заявление сделала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова процитировало РИА «Новости».

«Это достойный ответ на проект «Анти-Россия», — сказала она.

Путин подписал этот указ 11 июля. Согласно документу, пройти процедуру получения российского паспорта смогут все граждане Украины. Ранее эта возможность была доступна только жителям ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.

Власти Украины уже отреагировали на указ Путина. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен прислать новое вооружения для ВСУ в ответ на упрощение получения гражданства для жителей государства. Его слова процитировал RT.

«Призываю партнеров к жёсткой реакции — срочно предоставить Украине более тяжелое вооружение и ввести новые экономические санкции против России», — призвал Кулеба.