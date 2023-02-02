Власть 02 февраля 2023, 07:47 Матвиенко напомнила о важности победы в Сталинградской битве Матвиенко: значение победы в Сталинградской битве стало понятнее со временем Пресс-служба Кремля

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Победа советских солдат в Сталинградской битве — это то событие, историческое значение которого с годами не потускнело, а наоборот стало понятнее по прошествии времени. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом она написала в своем блоге на сайте верхней палаты парламента.

«Сегодня мы отмечаем 80-летие победы Красной армии в Сталинградской битве. События, историческое значение которого со временем не только не меркнет, а раскрывается все полнее, глубже», — заявила она.

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Спикер Совфеда отметила, что этот день дал надежду всему человечеству. Ведь в 1943 году решилась судьба не только СССР, но и всего мира. Она подчеркнула, что Сталинградская битва стала одним из наиболее тяжелых испытаний в истории России. .

«Сталинград стал символом беспримерного мужества, доблести, силы духа воинов Красной армии», — сказала она.

По ее словам, победа в Сталинградской битве — это результат силы Красной армии, таланта и опыта ее командующих, мужества и патриотизма людей. Матвиенко призналась, что больше не знает такого народа, который во время испытаний не усомнился бв в победе, не дрогнул духом и при этом не преисполнился желанием мстить.

Сталинградская битва (17 июля 1942 года — 2 февраля 1943 года) — одно из крупнейших сражений во времена Великой Отечественной войны. Она серьезно изменила ход событий, считается предвестником победы над фашистами.