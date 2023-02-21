21 февраля 2023, 14:43
Матвиенко анонсировала изменения в законодательстве после послания Путина
Председатель СФ Матвиенко: законодательство России придется менять после послания Путина
После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию придется менять законодательство страны, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом написал ТАСС.
Матвиенко добавила, что парламент полностью готов к этой работе, для выполнения поручений главы государства имеются все финансовые ресурсы.
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Ранее Совет Федерации по просьбе кабмина перенес заседание с 1 марта на 22 февраля. Так парламентарии успеют до начала весны принять законы, касающиеся налогов и бюджета. До этого появилась информация, что перенос провели по особым причинам, связанным как раз с посланием Путина Федеральному собранию. В Совфеде это опровергли.
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Обращение президента началось сегодня в 12:00 и продлилось почти два часа. Он озвучил несколько важных поручений. В частности, он предложил ввести льготную аренду жилья для работников ОПК, создать госфонд помощи семьям участников спецоперации, изменить систему финансирования ремонта школ и детсадов. Также президент анонсировал новые меры налоговой поддержки и повышение МРОТ.
Совет Федерации РФ
Валентина Матвиенко
Владимир Путин
Послание Путина Федеральному собранию 2023
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