Власть 21 февраля 2023, 14:43 Матвиенко анонсировала изменения в законодательстве после послания Путина Председатель СФ Матвиенко: законодательство России придется менять после послания Путина Публичное достояние

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После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию придется менять законодательство страны, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом написал ТАСС.

Матвиенко добавила, что парламент полностью готов к этой работе, для выполнения поручений главы государства имеются все финансовые ресурсы.

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Ранее Совет Федерации по просьбе кабмина перенес заседание с 1 марта на 22 февраля. Так парламентарии успеют до начала весны принять законы, касающиеся налогов и бюджета. До этого появилась информация, что перенос провели по особым причинам, связанным как раз с посланием Путина Федеральному собранию. В Совфеде это опровергли.

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Обращение президента началось сегодня в 12:00 и продлилось почти два часа. Он озвучил несколько важных поручений. В частности, он предложил ввести льготную аренду жилья для работников ОПК, создать госфонд помощи семьям участников спецоперации, изменить систему финансирования ремонта школ и детсадов. Также президент анонсировал новые меры налоговой поддержки и повышение МРОТ.