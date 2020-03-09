Мацуев, Калягин, Рошаль, Машков и другие. Кто работал над подготовкой предложений для новой Конституции?

Над поправками в Конституцию работали 75 человек. Не только политики, но и общественники, благотворители, медики, спортсмены, еще актер и даже космонавт — представители разных сфер. И это логично, ведь основной закон страны всего и всех касается.

«Читал в интернете: собрали музыкантов, актеров, докторов и прочих решать проблемы Конституции страны. Например, цитирую, с издевкой: «Мацуев сыграет, добрый доктор Рошаль пропишет таблетку», — рассказывает член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Леонид Рошаль.

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль на той встрече с Путиным 13 февраля предложил прописать в Конституции несколько основ. Например, вернуть в здравоохранение вертикаль власти — как в Советском союзе.

А что касается пианиста Мацуева — он и его коллеги, в том числе директор «Эрмитажа», выступили за то, чтобы каждого «пропитать культурой».

«Калягин, Мацуев, я и некоторое количество примкнувших членов рабочей группы, которые твердо считают, что культура — не вообще культура, а наша национальная культура — ее статус должен быть поднят до конституционного», — отметил член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Михаил Пиотровский.

По идее, вся рабочая группа являлась фильтром по предложениям о будущих поправках. 900 предложений поступило рабочей группе со всей страны.

«Это проходит следующим образом: мы каждый вторник и четверг собирались. И весь наш коллектив был разделен на подгруппы. Все предложения, поступающие от граждан, заносились в таблицу. Ни одно из предложений не осталось без внимания», — сказал член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Ярослав Нилов.

В общем, стандартный алгоритм работы. Все фиксируется, рассматривается со всех сторон. Либо включается в пакет предложений, либо дорабатывается, чтобы потом стать законопроектом.

Действительно, поправок не одна и не две, все уже обсудили, что много нововведений в политблоке, будут перемены и в отношении судебной системы, еще в Конституции появится Бог. Кстати, как у западных стран. Еще решится вопрос с гарантированной индексацией пенсий. Его обсуждал с президентом депутат Госдумы Олег Смолин.

«Есть некоторые шаги в сторону социального государства. Я имею в виду обязательную индексацию пенсий и что МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума», — сказал член рабочей группы по подготовке предложений о поправках в Конституцию Олег Смолин.

Социальный блок поправок — один самых внушительных. Разумеется, многое прорабатывала замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

И не забывайте, 22 апреля — день всенародного голосования. Чтобы каждый смог выразить мнение, какой должна быть будущая Конституция.