Маткапитал разрешили тратить на оплату частных детсадов

Российские семьи смогут направлять средства материнского капитала на оплату частных детсадов. Такой законопроект во втором и третьем чтениях в ходе внеочередного пленарного заседания в пятницу приняла Госдума, передал ТАСС.

Депутаты внесли законопроект на рассмотрение еще три года назад. Тогда, в 2019 году, он прошел первое чтение.

В действующее законодательство вносится изменение, устанавливающее «однозначную возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность», следует из пояснительной записки.

Авторы поправок указали, что постановлением кабмина предусматривалась возможность тратить маткапитал на оплату услуг организации, реализующей дошкольные программы, но не на оплату услуг, оказываемых лицензированным ИП. Депутаты подчеркнули, что из-за этой проблемы россияне часто обращались в суды и органы прокуратуры.