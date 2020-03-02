Маткапитал, питание школьников и призывники. Путин подписал ряд законов

В первый день весны президент РФ Владимир Путин подписал несколько законов, которые очень ждало общество. Запрос на социальные льготы и защищенность очень велик, и в ответ на чаяния россиян появились новые нормы, которые смогут изменить к лучшему положение многих граждан.

Например, глава государства расширил программу материнского капитала до конца 2026 года и узаконил ежегодные индексации выплат. С 1 января 2020 года семьи, где родился или был усыновлен первый ребенок, будут получать по 466617 рублей. В случае появления второго ребенка и последующих родители смогут претендовать на выплату 616617 рублей.

В соответствии с новым законом срок оформления маткапитала сокращен до пяти дней, а период получения — с 30 до десяти дней.

Путин также подписал закон о бесплатном питании школьников младших классов, который вступит в силу через 60 дней после опубликования. Учащиеся начальной школы будут бесплатно питаться в школьных столовых начиная с 1 сентября 2020 года. Переходный период продлится до 1 сентября 2023 года.

На интернет-портале правовой информации появился подписанный Путиным закон о выплате денежного довольствия призывникам в размере двух тысяч рублей.

Эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих проводился оборонным комитетом Госдумы в 2012–2018 годах и депутаты признали, что он минимизировал риски снижения доходов призывников после приостановки индексации на годовой уровень инфляции в 2013–2017 годах.

Эксперты считают, что изменения не вызовут социальную напряженность и не станут причиной уменьшения размера единовременного пособия при увольнении с военной службы.

Путин также узаконил поправки в закон о показе нацистской символики без пропаганды. Отныне, использование нацистской символики без признаков пропаганды и агитации не будут наказываться в соответствии с Кодексом РФ об административных нарушениях. Тем более, если с помощью атрибутики будет формироваться негативное отношение к нацизму и экстремизму.

Источник фото: РИА «Новости»

Необходимость поправок обусловлена случаями серьезных перегибов. С 2017 года по статье о символике было привлечено к ответственности 1665 человек. И даже пользователь Сети, разместивший фотографии Парада Победы 1945 года, где изображены штандарты фашистских воинских подразделений.

Право принуждать работодателей выплачивать работникам зарплату или иные причитающиеся им суммы в соответствии с подписанным президентом законом получила Федеральная инспекция труда. Судебный пристав-исполнитель сможет запрашивать у кредитных организаций сведения о банковских счетах работодателя-должника.

Путин также подписал закон, отменяющий идентификацию граждан, выигравших в лотерею до 15 тысяч рублей. Исключения возможны только в тех случаях, когда появляется подозрение, что операция направлена на отмывание доходов или финансирование терроризма.

Оператор лотереи получил возможность передавать право на проведение идентификации участников розыгрыша другим операторам, «Почте России», кредитной организации или сотовому оператору. Если выплата в лотерею не превышает 100 тысяч рублей, идентификация может быть проведена по упрощенному режиму.

Источник фото: РИА «Новости»

Владимир Путин ратифицировал Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввозимых на таможенную территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое не позволит уклоняться от уплаты налогов и таможенных платежей. Российский президент разрешил вывоз с территории РФ в республику Абхазия нефтепродукты без периодического таможенного декларирования.

Глава государства также подписал бюджет Фонда социального страхования на ближайшие три года. В текущем году он составит 811,6 миллиарда рублей, в следующем — 812.1 миллиарда рублей, в 2022 году — 936,5 миллиарда рублей.

Региональные операторы, в соответствии в внесенными президентом изменениями, обязали формировать комиссии по приемке работ по капремонту. В них будут входить представители местных властей и исполнительной власти субъектов РФ , и ответственные за реализацию соответствующих программ..

Владимир Путин также подписал внесенные в закон «О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс» изменения. Они устанавливают право заключенных не пенсионные льготы и увеличивают их отпуск до 18 рабочих дней.

Глава государства обязал СМИ-иноагенты регистрироваться в качестве российских юридических лиц, а также узаконил особую маркировку производимого ими интернет-контента.

Президент подписал закон, признающий разработку технологий геологической разведки трудноизвлекаемых полезных ископаемых видом пользования недрами. Документ регламентирует положения об участках добычи, сроки подачи и особенности проектной документации.

Президент также одобрил упрощение порядка выезда по электронным визам через автомобильные и речные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). На железнодорожные и морские пункты закон не распространяется.

В соответствии с подписанным российским лидером законом о присвоении звания «Город трудовой доблести», право на это звание получат города, предприятия которых в период 1941–1945 годов получали госнаграды. Но эти данные придется подтвердить документально.