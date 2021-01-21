Кузнецова выступила за запрет на услуги суррогатного материнства для иностранцев

Детский омубдсмен Анна Кузнецова поддержала законопроект о суррогатном материнстве, который ограничивает подобные услуги для иностранцев. Их рекламу она тоже призвала запретить.

Кузнецова заявила о необходимости «прекращать это безобразие с рождением детей для иностранных граждан». Критически она отозвалась и об отправке детей за границу. Мнение уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка привел ТАСС со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

«Конечно, необходимо прекращать это безобразие с рождением детей для иностранных граждан и отправкой детей за границу, как необходим и запрет на рекламу самой услуги», — подчеркнула она.

Кузнецова назвала «абсолютно верными» как создание законопроекта, так и предпринимаемые «в этом направлении» действия.

Работать над проектом закона, заметила детский омбудсмен, будет непросто. Его важнейшей задачей является защита прав детей. Сейчас к ним относятся как к «предмету сделки».

«Также считаю важным найти формулировки, которые будут учитывать национальные интересы, ценности общества», — заключила Анна Кузнецова.

Авторами проекта закона об ограничении сферы суррогатного материнства в России выступили депутаты Госдумы, в том числе вице-спикер нижней палаты парламента от «Единой России» Петр Толстой. Законодатели предлагают ввести запрет на услуги суррогатных матерей для иностранцев и не состоящих в браке пар.