Материнский капитал разрешат тратить на ремонт

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей разрешить тратить материнский капитал на ремонт жилья. Глава государства сказал, что об этом стоит подумать. Об этом сообщил ТАСС.

Российский лидер объяснил, что все ограничения на использование материнского капитала связаны с недопустимостью злоупотреблений.

О том, что средства маткапитала можно было бы направлять на ремонт квартир, президенту подсказала одна из победительниц праймериз «Единой России».

«Это очень размытое понятие — ремонт. Там столько манипуляций — хватит ли вообще маткапитала? Стоит ремонт начать — его невозможно закончить, его можно только прекратить», — сказал Путин.

Глава государства допустил расширение возможностей для использования маткапитала еще в феврале. Тогда речь шла и о том, чтобы семьи могли тратить эти средства на ремонт жилья. Путин отмечал, что этот вопрос требует проработки, чтобы исключить мошеннические схемы.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в мае также предлагала президенту расширить применение маткапитала. Зампред кабмина выступала за то, чтобы эти средства можно было тратить и на оплату частных образовательных услуг.