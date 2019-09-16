Материнская смертность в России снизилась в 4,4 раза

«Мы лидеры в мире по скорости снижения материнской и младенческой детской смертности. С 2000 года мы в 4,4 раза снизили материнскую смертность и в три раза — смертность детей до года», — заявила глава Минздрава, выступая на форуме биомедицинских технологий «Биотехмед-2019».

По ее словам, таких показателей по материнской смертности удалось достичь благодаря системе родовспоможения и ее развитию. Так, за четыре года в России появилось 32 новых перинатальных центра в 30 регионах страны. 60% центров оснастили современным оборудованием отечественного производства. Со следующего года в стране планируется построить новые детские больницы и их корпуса.

Конференция по биомедицинским технологиям «Биотехмед» проходит в Геленджике с 16 по 17 сентября.