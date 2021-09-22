Вице-премьер Виктория Абрамченко подготовит закон о вторичных материальных ресурсах

Госдума РФ до конца года рассмотрит проект нормативного акта по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Документ расширит понятийный аппарат и закрепит два термина. Вторичное сырье — переработанная продукция, и вторичные материальные ресурсы — отходы, пригодные для ее получения.

Председателя правительства Виктория Абрамченко пояснила, что проект направлен на развитие системы обращения с вторичными материальными ресурсами (ВМР). По ее словам, новый правовой акт позволит увеличить вторсырья в переработку и сократить захоронение отходов. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, весь мусор должен быть отсортирован, а объем его захоронений уменьшен вдвое. Но эту задачу нельзя решить без раздельного сбора мусора и регулирования использования вторичных материальных ресурсов. Причем, их применение необходимо дополнительно стимулировать.

«Цель к 2030 году — 50% извлечения вторсырья и его последующая переработка, и соответственно, сокращение потребления первичных ресурсов», — отметила Виктория Абрамченко.

Законопроект устанавливает права собственности на вторичные материальные ресурсы, складируемые в определенных местах. Их получает лицо, организовавшее пункт сбора, или владелец оборудования. Новая норма также не допускает захоронение вторичных материальных ресурсов.

Законопроект также регулирует использование отходов производства, промышленных объектов и строительства, образовавшиеся в результате хозяйственной деятельности. По данным Абрамченко, их ежегодно скапливается более восьми миллиардов тонн. Но необходимо разграничить, когда они являются фактически товаром, а когда — опасными отходами.

«Это необходимо, чтобы исключить риски попадания заброшенных промышленных объектов как, например, „Усольехимпром“ в Иркутской области, как объекта с якобы полезным вторичным ресурсом», — сказала Виктория Абрамченко.

Ассоциация переработчиков лома и отходов металла «Руслом.ком» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с письмом, в котором назвала саботажем решений руководства страны попытку отодвинуть сроки вступления в силу расширенной ответственности производителей (РОП) еще на два года.