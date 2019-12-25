Путин сыграл в хоккей на Красной площади

На опубликованных кадрах видно, как Владимир Путин в хоккейной форме выходит на лед из-за бортика. Остальные игроки выстроились в ряд и приветствуют его ударами клюшек по льду. Президент проезжает вдоль строя и ударяет кулаком в кулак каждого присутствующего в знак приветствия.

В команде российского лидера также играет министр обороны России Сергей Шойгу и звезды российского хоккея: Павел Буре, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Алексей Катасонов и другие. Против них играет команда в белой форме, куда вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев, предприниматели Владимир Потанин, Геннадий Тимченко и Роман Ротенберг, музыкант Игорь Бунтман и глава Тульской области Алексей Дюмин.

«Интерфакс» напомнил, что такой же товарищеский матч на Красной площади с участием Владимира Путина проходил 29 декабря прошлого года. Тогда команда президента выиграла со счетом 14:10.

В этом году Владимир Путин выходил на лед в Ночной хоккейной лиги 10 мая во дворце спорта «Большой» в Сочи. Команда «Легенды хоккея», за которую играл президент победила со счетом 14:7

Ночная хоккейная лига появилась в 2011 году по инициативе Владимира Путина после встречи с ветеранами отечественного хоккея. Главная цель лиги — пропаганда любительских хоккейных встреч.