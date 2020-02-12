Мат стал причиной увольнения главы офиса Зеленского

По их мнению, из-за такой манеры общения у Богдана появлялись конфликты, в том числе со спикером Рады Дмитрием Разумковым. По словам источников, для бывшего главы офиса был важен результат, а не процесс.

«И он не подбирает слов — мат так мат, — из-за чего у него случались разногласия с тем же Разумковым, депутатами и другими руководителями, которые к такому не привыкли», — поделился один из депутатов на условиях анонимности.

Он отметил, что хоть в таком сверхбыстром режиме экс-главы было невозможно работать, но все-таки без его идей депутаты не сняли бы с себя неприкосновенность.

«Богдан чаще других высказывал недовольство в присущей ему грубоватой манере», — поделился парламентер.

Другой депутат добавил, что пока уволенный глава офиса работал, другие «сидели на ушах президенту», рассказывая как плохо он работает.

11 февраля стало известно, что Владимир Зеленский отправил главу офиса президента в отставку. На этом посту Богдана заменит Андрей Ермак.