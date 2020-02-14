Мать двух умерших детей лишили выплат на третьего в Астрахани

Астраханская прокуратура начала проверку сообщения о женщине, которой местные власти отказали в выплатах на ребенка, так как он не является первенцем. Двое ранее родившихся у нее детей умерли, не прожив десяти минут.

Об этом изданию «КаспийИнфо» рассказал лидер астраханского отделения «Справедливой России» Олег Шеин.

Он сообщил, что к нему на прием со своей бедой пришла жительница села Три Протока Зульфия Бахмутова.

«Вел прием избирателей. 28 человек. История: женщина дважды неудачно рожала. Оба младенца не прожили и десяти минут. Сейчас все получилось благоприятно. Но власти ей отказывают в выплатах на ребенка, поскольку он, мол, не первенец! В понедельник буду заниматься», — написал Олег Шеин.

Представители организации «Опора России» предложили разрешить тратить материнский капитал на игрушки и вещи для детей, но только отечественного производства. По их мнению, мера поддержит отечественных производителей и вытеснит с рынка иностранные компании.