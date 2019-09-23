Массовое сокращение чиновников в России объяснили низким качеством работы госаппарата

Борьбу Минфина за сокращение чиновников назвали выгодной и привычной Подробнее

По его словам, рост экономики в стране сдерживает разросшееся число сотрудников госаппарата и низкое качество его работы. О необходимости реализации новой реформы также говорит тот факт, что по состоянию на 13 сентября кассовое исполнение нацпроектов составило лишь 47%.

«Нацпроекты требуют упорядоченности и реструктуризации всей системы госуправления. Реформа действительно нужна, потому что одно из главных ограничений развития — низкое качество работы наших госуправленцев», — сказал Масленников.

Ранее Минфин анонсировал массовое сокращение чиновников в 2020 году. Это позволит проиндексировать зарплаты оставшихся чиновников до уровня конкурентных на рынке. Кроме того, освободившиеся деньги смогут пойти на повышение зарплат гражданских служащих.