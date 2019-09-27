Масштабную реконструкцию зданий проведут в Тобольске

Александр Моор объяснил, что будет проведен полный ремонт Базарной площади и архитектурного ансамбля вокруг нее.

«Реконструкция нижнего посада даст туристическому развитию Тобольска второе дыхание. Поэтому мы не будем откладывать дело в долгий ящик, до конца года составим план действий, а в следующем году приступим к его реализации», — сказал губернатор.

Представитель акционеров группы компаний «Корпорация СТС» (контролирует «СУЭНКО») Алексей Бобров рассказал, что на реставрацию трех архитектурных памятников потратят сотни миллионов рублей.

«Но это не благотворительность. Это социальное партнерство. Тюменская область — самый успешный регион для нас, и мы не видим другой возможности, как, зарабатывая здесь деньги, инвестировать их в будущее региона», — заключил Алексей Бобров.