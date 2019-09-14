Масштабная реставрация прошла не зря. Усадьба Архангельское празднует 100-летие в роскошном виде

Экскурсия прошла с учетом современных трендов — так, попечителей прокатили по территории на электрокарах. В преддверии столетия усадьбы здесь провели масштабные ремонтные работы: сделали новые хозяйственные коммуникации, вымостили дорожки, отремонтировали фасады зданий, отреставрировали скульптуры. По словам попечителей, жители Москвы и области получили новый парк для отдыха, который оборудован на самом высоком уровне.

Источник фото: телеканал «360»

«Хотел бы поздравить всех почитателей этого уникального места. Это жемчужина Подмосковья, уникальное место, которое пользуется большой популярностью и у жителей Москвы, и Подмосковья, и гостей столицы. За очень короткое время была проделана огромная работа, я хочу выразить благодарность трудовому коллективу самого музея, Министерству культуры, Министерству обороны, которое выполняет здесь другую функцию, казалось бы, утилитарную, но очень благородную — это восстановление здоровья военнослужащих, тем не менее, они занимают большую территорию. И к столетнему юбилею была проделана огромная работа, чтобы привести это все в порядок, чтобы это приобрело музейный вид», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак добавил, что правительство Московской области также проделало колоссальную работу. Все подземные коммуникации, без которых музей не может существовать, были переложены в рекордно короткие сроки.

«Еще одно прекрасное место, достойное, здесь можно безопасно отдыхать. Я в свою очередь хотел поблагодарить активного жителя Подмосковья — Дмитрия Николаевича, который нас объединил всех и, казалось бы, мы сделали невозможное, потому что долгое время прекрасное место, которому сегодня 100 лет исполняется, оно, к сожалению, было в запустении. Были объединены усилия самых разных неравнодушных людей, и мы сегодня видим, что теперь здесь все соответствует самым современным требованиям отдыха. Дальше будем развивать, благоустраивать какие-то отдельные участки, какие-то мероприятия готовить», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Сейчас в усадьбе проходит фестиваль итальянской культуры «Тьеполо фест». Он назван по имени знаменитого художника Джованни Баттиста Тьеполо, полотна которого хранятся в музее на территории. В рамках фестиваля предусмотрены тематические мастер-классы, интерактивные развлечения, лектории, выставки, детская зона, фудкорт, авторский квест по парку и насыщенная программа на сцене.