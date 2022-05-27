Масочный режим отменили в Омске

Власти Омска сняли ограничения по коронавирусу и отменили масочный режим. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

В регионе пройдут массовые мероприятия на День России, День молодежи, День памяти и скорби и другие. Также власти продлили режим повышенной готовности до 30 июня.

«Эпидемиологическая ситуация в регионе оценивается как напряженная с признаками стабилизации. Теперь масочный режим носит рекомендательный характер», — рассказали власти.