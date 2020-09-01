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    01 сентября 2020, 01:56

    Маскирующеся под Росреестр сайты будут внезакона

    Арина Гудилова

    Сайты, которые внешне очень похожи на Росреестр скоро будут вне закона. Это поможет уберечь россиян от мошенников.
    Маскирующеся под Росреестр сайты будут внезакона

    Как сообщила газета «Известия», в Госдуме в первом чтении приняли поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости». Они позволяются выдавать справки из ЕГРН только Росреестру.

    По мнению АНО «Цифровая экономика», вместе с мошенниками с рынка уйдут и легальные игроки, которые предоставляют справки за вознаграждение. Согласно оценке организации, оборот честных сервисов, предоставляющих выписки из ФГИС ЕГРН составляет около одного миллиарда рублей. АНО «Цифровая экономика» считает, что уход с рынка порядочных компаний создаст трудности гражданам и организациям, которым необходимо получить сведения из ЕГРН.

    Сейчас справку ЕРГ можно запросить через МФЦ или сайт Росреестра. Стоимость услуги составляет от 350--2550 рублей в зависимости от того для физического или юридического лица. Среднее время ожидания до семи дней.

    У компаний можно приобрести справку за 300-400 рублей и получить его можно за пять минут (онлайн). От тысячи и больше обойдется бумажный вариант.

    На днях стало известно, что на Госуслугах появятся дополнительные функции для пользователей. Речь идет о некоторых услугах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

    Новости SMI.FM