Маскирующеся под Росреестр сайты будут внезакона

Сайты, которые внешне очень похожи на Росреестр скоро будут вне закона. Это поможет уберечь россиян от мошенников.

Как сообщила газета «Известия», в Госдуме в первом чтении приняли поправки к закону «О государственной регистрации недвижимости». Они позволяются выдавать справки из ЕГРН только Росреестру.

По мнению АНО «Цифровая экономика», вместе с мошенниками с рынка уйдут и легальные игроки, которые предоставляют справки за вознаграждение. Согласно оценке организации, оборот честных сервисов, предоставляющих выписки из ФГИС ЕГРН составляет около одного миллиарда рублей. АНО «Цифровая экономика» считает, что уход с рынка порядочных компаний создаст трудности гражданам и организациям, которым необходимо получить сведения из ЕГРН.

Сейчас справку ЕРГ можно запросить через МФЦ или сайт Росреестра. Стоимость услуги составляет от 350--2550 рублей в зависимости от того для физического или юридического лица. Среднее время ожидания до семи дней.

У компаний можно приобрести справку за 300-400 рублей и получить его можно за пять минут (онлайн). От тысячи и больше обойдется бумажный вариант.

На днях стало известно, что на Госуслугах появятся дополнительные функции для пользователей. Речь идет о некоторых услугах Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.