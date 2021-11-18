Прогуляла работу: Мишустин уволил замглавы Минспорта Ксению Машкову

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку замглавы Министерства спорта Ксению Машкову. Его распоряжение опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта Российской Федерации», — сказано в документе.

Уточняется, что увольнение связано с разовым грубым нарушением должностных обязанностей, оно регламентируется в одном из Федеральных законов. Речь идет о прогуле — Машкова отсутствовала на рабочем месте более четырех часов подряд без уважительных причин.

Экс-замминистра спорта занимала этот пост с марта прошлого года.

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