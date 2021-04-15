Россиянам вернут деньги за путевки, купленные до конца марта 2020 года

Российским туристам вернут назад деньги, потраченные на несостоявшиеся путевки. Договор по ним должен быть заключен по 31 марта 2020 года включительно.

Распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте кабмина.

«В 2021 году для участников отрасли продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры, которые были забронированы до 31 марта 2020 года включительно», — отмечено в в размещенных материалах.

Правила возврата туристам денег за путевки тоже изменили. Срок подачи уведомления о возврате средств, которое туроператор направляет в объединение «Турпомощь», увеличили с двух недель до одного месяца.

Необходимость корректировки срока объяснили тем, что туроператорам нужно больше времени на проведение необходимых расчетов.

Принятое российским правительством решение поддержит участников отрасли и поможет выполнить обязательства перед туристами, чьи туры из-за пандемии коронавируса отменили.