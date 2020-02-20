Марков прокомментировал уход Суркова и назвал возможную причину его ухода

Политолог заявил, что снятия с подобных должностей зачастую носят закрытый характер. Поэтому узнать наверняка, что произошло, невозможно. Марков рассказал существующем противостоянии между нынешним заместителем руководителя администрации главы РФ Дмитрием Козаком и Владиславом Сурковом. Они оба занимались ситуацией на Донбассе.

«Сейчас, когда Козак стал заместителем руководителя администрации президента, получается, что Сурков у него в подчинении. Есть вероятность того, что сам Сурков из-за гордости мог решить уйти. Или ему это предложил Козак. В любом случае конфликт Суркова и Козака перешел в другой административный механизм, и поэтому все так сработало», — пояснил Марков.