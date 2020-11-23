Маркировку животных вновь отложат

Законопроект Минсельхоза о маркировке животных получил уже четвертое негативное заключение экспертов. Аналитики предлагают сначала провести эксперимент на ограниченной территории перед тем, как распространить маркировку на всю страну. В Минсельхозе возражают, что эта практика уже используется в 79 регионах без проявлений социальной напряженности.

В документе, на который ссылается газета «Известия», сказано, что внедрение чипирования животных на всей стране требует поэтапного подхода. Сначала нужно оценить издержки предпринимателей и населения. Определить меры поддержки и компенсации в отдельных случаях. Этот анализ не проводился, поэтому в Минэкономики заявили о низкой проработанности этого вопроса.

Минсельхоз считает проведение эксперимента неактуальным и утверждает, что издержек не предвидится, хотя закон обяжет хозяев делать чипирование за свой счет.

Очевидно, что назначенное на 1 января 2021 года начало массового чипирования будет отложено. Тем более, что законопроект еще даже не направлен на рассмотрение в Госдуму.

Фермеры и владельцы индивидуальных хозяйств считают проект бесполезным и даже вредным.

«Никакую болезнь это не остановит. Вон на Западе, я слышал, это делают добровольно кошкам и собакам, чтобы не убежали, а у нас просто кто-то хочет на этом денег заработать. Лучше нам в Рязани дороги почистите», — заявил «Известиям» владелец индивидуального хозяйства в Рязанской области Владислав Хаустов.

Подмосковный фермер Андрей Овчинников назвал инициативу Минсельхоза «очередной глупостью».

«Такое впечатление, что у нас все делают для того, чтобы руки у бизнеса опустились. Сейчас, видимо, опять денег решили собрать», — подчеркнул он.

Минсельхоз не планирует штрафовать россиян за отсутствие маркировки домашних животных до принятия соответствующего законопроекта. Штраф за его нарушение может составить 500-1000 рублей.