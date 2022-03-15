В ближайшее время Мариуполь будет полностью очищен от «бандеровщины и шайтанов». Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Мариуполь в ближайшее время будет полностью очищен от бандеровщины и шайтанов. <…> Сегодня днем российские бойцы углубились в черту города на полтора километра», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам главы Чечни, нацистские формирования заняли металлургический комбинат «Азовсталь». Он отметил, что территория завода большая, и противник рассредоточился по всей площади.

Кадыров уточнил, что с наступлением темноты «бойцы прекратили освобождение и начали вести наблюдение за позициями врага». Он добавил, что спецоперация в этом районе продолжится завтра.

«Потерь нет. Наши бойцы в бодром расположении духа и доведут освобождение Мариуполя от азовских нацистов до логического конца», — отметил Кадыров.

До этого Кадыров заявил, что подразделения силовиков из республики «находятся в непосредственной близости от столицы Украины». Он подчеркнул, что бойцы будут действовать до полного уничтожения националистов.

Украинскую ракету «Точка-У» сбили в центре Донецка. Но ее обломки все же унесли жизни 20 человек. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией действия ВСУ. Тем временем российские бойцы продолжают выводить из строя украинские военные объекты.