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    27 ноября 2020, 15:44

    Мария Захарова заявила, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

    Полина Петрова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, заявила, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана, пишет ТАСС.
    Мария Захарова заявила, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

    Она подчеркнула, что речь идет о закрытии темы на политическом уровне коммуникации с Польшей. Захарова напомнила, что Россия выступает против переписывания истории и считает необходимым бережно относиться к самым чувствительным темам, информирует сайт «Политика сегодня».

    Представитель МИД РФ заметила, что того же нельзя сказать о Польше, которая «агрессивно реализует свою альтернативную историческую политику».