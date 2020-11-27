Мария Захарова заявила, что тема погибших в Катыни поляков исчерпана

Она подчеркнула, что речь идет о закрытии темы на политическом уровне коммуникации с Польшей. Захарова напомнила, что Россия выступает против переписывания истории и считает необходимым бережно относиться к самым чувствительным темам, информирует сайт «Политика сегодня».

Представитель МИД РФ заметила, что того же нельзя сказать о Польше, которая «агрессивно реализует свою альтернативную историческую политику».