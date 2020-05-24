Мария Захарова: США не обсуждали с Россией претензии по открытому небу

США не обсуждали с Россией претензии, касающиеся Договора по открытому небу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Соединенные Штаты «каждые полгода придумывали новые и новые объяснения», готовившие общественное мнение к выходу из соглашения.

«Они говорили о том, что у них много претензий к Российской Федерации. Каждый раз это были новые претензии, которые они ничем не могли ни подтвердить, и, самое главное, в рамках имеющегося механизма не собирались даже с нами обсуждать», — отметила Захарова в эфире НТВ.

Представительница МИД напомнила о российских претензиях к США по исполнению договора. Речь идет об отказе отходить от американских правил воздушного движения, изменении процедуры выполнения наблюдательных полетов над Гавайями, отказе предоставлять ночевки российскому экипажу на американских авиабазах, «в связи с чем российские самолеты наблюдения должны были осуществлять более длительные полеты».

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По словам Захаровой, российская сторона заявляла о своих претензиях открыто, публикуя список нарушений.

«И мы были готовы обсуждать все имеющиеся вопросы в рамках существующих механизмов. Но, как вы понимаете, Вашингтон это никогда не устраивало», — резюмировала представительница МИД России.

21 мая США объявили о выходе из Договора по открытому небу в течение полугода, обвинив Россию в нарушении соглашения. Договор действует с начала 2000-х годов, его подписали 34 страны — помимо России и США, это Канада, Великобритания и европейские государства.