Мария Захарова рассказала, чем руководствуется при выборе нарядов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, чем руководствуется при выборе одежды. Она отметила, что отдает предпочтение российским брендам, чтобы поддержать отечественную легкую промышленность. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Когда началась история с импортозамещением, решила тоже внести свой вклад. Мой принцип подбора одежды формируется из трех слагаемых: производитель — нравится — цена», — рассказала она.

Дипломат отметила, что ее любимыми брендами являются «Акимбо» и «Елена Шипилова». Захарова заявила также, что многие бренды предлагали ей одежду в качестве подарка, однако она не имеет права принимать ее по закону.

«Хотя везде в мире ровно наоборот. Они используют возможность на публичных людях, в том числе официальных лицах, показывать свою легкую промышленность. Вот я этим и занимаюсь, только за свои деньги», — отметила Мария Захарова.