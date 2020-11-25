Мария Захарова призвала Евросоюз отказаться от «лицемерной политики»

Накануне представители Евросоюза заявили, что признание Россией автомобильных номеров и документов, которые получают люди в отдельных районах Донбасса, ведет к нарушению территориальной целостности Украины. Захарова отметила, что лучше не демонстрировать настолько явное двуличие в своей политике, пишет сайт «Русская планета».

«Призываем наших партнеров из Евросоюза избегать столь откровенного двуличия и лицемерия в их политике по отношению к Украине и соблюдению прав человека в целом», — подчеркнула она.

Накануне Захарова заявила, что польские политики постоянно выдают недостоверную информацию о России. По ее словам, Варшава должна сама позаботиться о своем имидже и начать наказывать тех, кто оскверняет памятники и могилы советских воинов, освободивших Европу от фашизма.