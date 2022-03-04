Мария Захарова осудила санкции против российских собак и кошек
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «концентрированной злобой» санкции, направленные против российских заводчиков животных. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Захарова отметила, что некоторые санкции не имеют никакого отношения к политике. Так она прокомментировала запрет на участие в международных выставках кошкам и собакам от российских заводчиков.
«Мы имеем дело с какой-то просто концентрированной злобой. Здесь вопрос уже не в логике, не в эффективности того, что они вводят. А просто в демонстрации того, что, видимо, глубинно существовало и вырвалось наружу», — сказала Захарова.