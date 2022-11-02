Мантуров заявил о преждевременности разговоров о выходе российских ретейлеров в новые регионы | 360°

Власть 02 ноября 2022, 10:07 Мантуров заявил о преждевременности разговоров о выходе российских ретейлеров в новые регионы Глава Минпромторга Мантуров: разговоры о выходе ретейлеров в новые регионы преждевременны РИА "Новости"

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Обсуждения о выходе российских ретейлеров в новые регионы пока преждевременны. Такое заявление сделал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью РБК. По его словам, магазины в Херсонской, Запорожской областях и в Донбассе обеспечивают жителей всем необходимым.

«Говорить о привлечении федеральных ретейлеров на территории пока рано. Да и в целом в этих регионах уже есть собственные сети и несетевая торговля. Там нет федеральных сетей, зато есть местные и они обеспечивают население всем необходимым», — сказал он.

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Мантуров добавил, что Минпромторг находится в постоянном контакте с местными органами власти в области предпринимательства. Ведомство посоветовало придерживаться стратегии развития многоформатной торговли. План разработан до 2025 года, особое внимание в нем уделено ретейлу, а также рынкам и ярмаркам.

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По статистике министерства, в ЛНР и ДНР работают в данный момент 23,5 тысячи точек розничной торговли, а в Херсонской области — более девяти тысяч. Известно о 101 розничном рынке в Донецкой Народной Республике, 76 — в Луганской Народной Республике, а также 137 — в Херсонской области и 19 — в Запорожской области.