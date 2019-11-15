  • Мантуров рассказал о новых автомобилях чиновников РФ

    15 ноября 2019, 17:03

    Ольга Ситникова

    Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что в следующем году российские чиновники получат автомобили «Аурус» проекта «Кортеж», сообщил News.ru.

    «В следующем году российские чиновники пересядут на «Аурус». Но не все, а определенные чиновники, — отметил Мантуров.

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    Под брендом «Аурус» с 2013 года разрабатывается линейка автомобилей представительского класса. Предполагается, что они станут заменой иномарок. За проект отвечает Министерство промышленности и торговли РФ. Государство вложило в разработку 12,4 миллиарда рублей.

    Ранее Владимир Путин прибыл с государственным визитом в королевский дворец в Эр-Рияде на лимузине «Аурус», кортеж сопровождала саудовская конница.