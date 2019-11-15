Мантуров рассказал о новых автомобилях чиновников РФ

«В следующем году российские чиновники пересядут на «Аурус». Но не все, а определенные чиновники, — отметил Мантуров.

Президентский Aurus Путина в Эр-Рияде сопроводила конница. Видео Подробнее

Под брендом «Аурус» с 2013 года разрабатывается линейка автомобилей представительского класса. Предполагается, что они станут заменой иномарок. За проект отвечает Министерство промышленности и торговли РФ. Государство вложило в разработку 12,4 миллиарда рублей.

Ранее Владимир Путин прибыл с государственным визитом в королевский дворец в Эр-Рияде на лимузине «Аурус», кортеж сопровождала саудовская конница.