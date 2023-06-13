Власть 13 июня 2023, 08:24 Мантуров раскрыл, в чем состоит превосходство российских ПВО перед западными Мантуров: только российские системы ПВО могут уничтожать гиперзвуковые ракеты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гиперзвуковые ракеты сейчас могут уничтожать исключительно российские системы ПВО. Об этом глава Минпромторга — вице-премьер правительства Денис Мантуров заявил в беседе с РИА «Новости».

По его словам, Россия превосходит конкурентов в производстве боевой авиации — вертолетов и самолетов. Речь идет и о большем количестве и о лучшем качестве.

Реклама

«Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию», — сказал он.

Российские специалисты создали несколько новейших систем противоракетной обороны, которые лучше их зарубежных аналогов. В частности, это ПВО/ПРО большой дальности С-500 и С-400, комплексы «Бук-М3», «Панцирь-С», «Тор-М2» и система С-350 «Витязь». Мантуров в интервью также сообщил, что в РФ к 2028–2030 годам появится дальнемагистральный самолет.