Мантуров призвал к технологическому суверенитету

Рыночную промышленную политику нужно сменить технологическим суверенитетом. Такое заявление сделал вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — сказал он.

По его мнению, таким образом удастся обеспечить текущие поставки критических комплектующих.

Также Мантуров предположил, что по итогам этого года в России может сократиться производство в обрабатывающей промышленности РФ. При этом новый вице-премьер отметил успехи страны в оборонной отрасли.

«Даже с учетом ощутимого роста в оборонном секторе, производство по промышленности обрабатывающей может сократиться примерно на 6% в этом году», — сказал он.

Мантуров занял пост вице-премьера сегодня, 15 июля. Указ подписал президент России Владимир Путин после одобрения кандидатуры главы Минпромторга депутатами Госдумы. Парламентарии приняли это решение на внеплановом пленарном заседании.