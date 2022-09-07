Россия продлит параллельный импорт в 2023 году — Мантуров | 360°

Власть 07 сентября 2022, 07:49 Поделиться Telegram

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Viber Россия продлит параллельный импорт в 2023 году — Мантуров Глава Минпромторга Мантуров сообщил о продлении параллельного импорта на 2023 год РИА «Новости»

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Решение о продлении параллельного импорта подготовлено, но пока речь идет только о 2023 годе, рассказал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом написал ТАСС.

«Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке», — подчеркнул Мантуров.

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Формат, в котором механизм продлят на следующий год, зависит от «ситуации с рынком и предприятиями, которые принимают решение о поставках своей продукции», уточнил руководитель министерства.

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О продлении параллельного импорта на 2023 год уже ранее говорили. Программа помогает продолжать ввозить в страну зарубежные товары, поставки которых прекратились, и удерживает на плаву промышленные сектора экономики.

Параллельный импорт легализовали в России в этом году. Перечень доступных для него категорий товаров обнародовали в мае. В список вошли одежда и обувь, растения, косметика, автомобили некоторых марок и запчасти для них и так далее.

Всего на 2023 год продлили 37 антикризисных мер.

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