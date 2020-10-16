Мантуров назвал преимущество падения рубля

По словам министра, сейчас такие предприятия находятся «в благоприятном положении». Ослабление рубля также будет мотивировать другие компании ориентироваться на внутренний рынок и меньше полагаться на импорт.

Кроме того, по словам Мантурова, летом, после снятия ограничений из-за короновирусной инфекции, экономика России показала очень быстрые темпы восстановления.

Повышение курса доллара в октябре агентство связало с резким падением цен на нефть и опасениями новых антироссийских санкций со стороны ЕС и США.

Ранее стал известен официальный курс доллара и евро относительно рубля на 16 октября. Доллар вырастет на 44 копейки и будет равняться 77,9461 рубля. Курс евро составит 91,4542 рубля. Это на 75 копеек выше предыдущего курса.