Мантуров и Решетников остались без света во время видеоконференции с Путиным | 360°

Власть 03 ноября 2022, 23:44 Мантуров и Решетников остались без света во время видеоконференции с Путиным Министры Решетников и Мантуров остались без электричества во время совещания с президентом Пресс-служба Кремля

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Минпромторга Денис Мантуров остались без света во время совещания с участием президента Владимира Путина. Как сообщили «Известия», это произошло из-за отключения электричества в башнях «Москва-Сити».

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Совещание состоялось в режиме видеоконференции. Во время трансляции было видно, как на экране президента окошки с Мантуровым и Решетниковым вдруг потемнели.

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Электричество отключили в комплексе IQ-квартал. В нем располагаются три ведомства — Минэкономразвития, Минпромторг и Минкомсвязи.

Кроме этого, вице-премьер Марат Хуснуллин доложил о сроках восстановления Крымского моста. Ожидается, что движение на обеих полосах автодорожной части восстановят 20 декабря. Сейчас легковушки, автобусы и часть грузовых машин передвигаются по левой стороне.