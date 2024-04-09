Власть 09 апреля 2024, 14:23 Манеру общения губернатора Паслера с жителями Орска оценили в Кремле Песков: видео общения губернатора Паслера с жителями Орска видели в Кремле РИА «Новости»

Читать 360tv в

Попавший на видео приказ губернатора Оренбургской области Дениса Паслера к жителям затопленного Орска убрать телефоны, чтобы не снимать встречу, видели в Кремле. Об этом в комментарии журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что такое поведение связано прежде всего сложными условиями, в которых руководство области вышло на контакт с жителями.

Реклама

«Все руководство — муниципальное, районное, региональное — находится в прямом контакте с населением. Осуществляются контакты в достаточно сложных условиях, населению оказывается вся необходимая помощь», — заявил Песков.

Встреча Дениса Паслера с жителями Орска прошла в минувший вторник, 8 апреля. Глава региона после входа в помещение приказал собравшимся убрать телефоны, но присутствующие объяснили, что хотят зафиксировать все обещания главы региона.

Предложение опираться за запись местных журналистов горожан не удовлетворила. По данным издания «Урал56», съемку встречи для жителей затопленного города в итоге согласовали.

Причиной встречи жителей Орска с губернатором стало их недовольство размером компенсаций за утраченное во время паводка имущество. Многие лишились единственного жилья, но власти муниципалитета пообещали выплаты в размере от 50 до 100 тысяч рублей.

Паслер заявил, что для оценки размеров понесенного ущерба создадут комиссию, которая вынесет собственное решение. Он добавил, что в случае нехватки федеральных денег, дополнительные средства возьмут из бюджета региона.

Наводнение в Оренбургской области началось в конце прошлой недели после прорыва дамбы в Орске. Вышедшая из берегов река Урал затопила более шести тысяч домов в старой части города.

Местные жители рассказали «360» о том, что многие лишились единственного жилья и эвакуировались только с документами, оставшись практически ни с чем.

Спад воды в Орске начался только во вторник, 9 апреля. По словам местных жителей уровень затопления снизился на один метр, но вода все еще осталась в домах.