Мандат Рашкина предложили передать члену совета «Левого фронта» Удальцовой

Вакантный мандат бывшего депутата Валерия Рашкина предложили передать члену совета организации «Левый фронт» Анастасии Удальцовой. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-службы коммунистов Александр Ющенко.

«Принято решение укрепить фракцию именно с учетом народно-патриотического движения, [фракция предлагает] представителя „Левого фронта“ Анастасию Удальцову», — сказал он.

Кандидата на мандат Рашкина считают победителем в одномандатном округе в Москве на прошедших выборах. Однако Удальцовой не удалось продвинуться дальше из-за дистанционного голосования. Ющенко отметил, что такая передача мандата восстановит справедливость.

Рашкина досрочно лишили парламентского мандата 25 мая. Об этом сообщила «Газета.Ru». Госдума приняла такое решение на основании постановления Калининского районного суда. Приговор о лишении Рашкина депутатского мандата вступило в силу 23 мая. В этот день Саратовский областной суд отклонил апелляцию депутата по делу о незаконной охоте.