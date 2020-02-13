Президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию дал определение браку. По словам президента, это союз мужчины и женщины. Поэтому и родители в России будут дальше называться трогательно — мама и папа.

«Надо уточнить некоторые вещи. Брак — это союз мужчины и женщины», — подчеркнул глава государства. Встречу Путина с рабочей группой транслировал телеканал «Россия 24».

Путин — юрист по образованию. Он напомнил собравшимся разницу между браком и семьей. По словам президента, семья может быть и неполной. Поэтому нельзя давать определение семье как союзу мужчины и женщины, с семьей все немного по-другому. А вот брак — другое дело.

При этом глава государства подчеркнул, что пока он президент, в России всегда у детей будут папа и мама, а не бесполые «родители».

«Пока я президент, у нас не будет родителя номер один и номер два», — отрезал глава государства.

По словам Путина, при рассмотрении поправок в основной закон страны важно не то, что в каких статьях будет записано, а чтобы закон о поправках в Конституцию вступил в силу только после подтверждения итогов всероссийского голосования. Авторами всех поправок должны быть граждане России.