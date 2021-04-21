«Мама не должна обивать пороги». Путин призвал поддерживать семьи без бумажной волокиты

Российские семьи должны получать выплаты на детей без бумажной волокиты, заявил президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Глава государства заявил, что такой подход должен стать нормой в работе всех уровней власти.

Президент обратился к губернаторам, заявив, что в их прямые обязанности входит выстраивание работы школ, центров занятости и поликлиник исходя из нужд людей.

«Уже в 2022 году мы должны внедрить принципы социального казначейства. Это значит, что все федеральные пособия, пенсии, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна. Без бегания по инстанциям, а просто по факту», — сказал Путин.

Большинство государственных и муниципальных услуг уже в 2024 году должно предоставляться дистанционно, добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что государство обязано защищать права ребенка. Процедура алиментов не должна быть унизительной для человека, указал Путин.

«Мама с ребенком на руках не должна обивать пороги инстанций», — заявил глава государства.

Власти понимают, какой удар нанесла пандемия по благосостоянию людей, добавил он. Путин признал, что это обострило проблему социального неравенства и бедности.

Путин также объявил о новых выплатах для беременных и детей.