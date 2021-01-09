Малый и средний бизнес получил около 600 млрд рублей за два года

За два года малый и средний бизнес в России поддержали на сумму около 600 миллиардов рублей. Эти деньги выделило правительство, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Всего было более 4,5 миллиона фактов оказания государственной поддержки за те два года на сумму около 600 миллиардов рублей», — сказал Мишустин на встрече с президентом ассоциации «Опора России» Александром Калининым. Его слова привел ТАСС.

Глава Кабмина добавил, что власти будут и дальше поддерживать предпринимателей, чтобы они чувствовали себя комфортно и создавали новые рабочие места. Также Мишустин поблагодарил Калинина за работу «Опоры России».

«Ряд важнейших мер, которые были приняты с поддержкой президента и с предложениями в том числе „Опоры России“, оказали существенное влияние на сохранение занятости, на развитие даже в это непростое время предпринимательства», — подчеркнул премьер.

Он пояснил, что речь идет о снижении нагрузки на фонд оплаты труда в два раза. Размер страховых взносов для ряда бизнесменов удалось снизить с 30 до 15%. Кроме того, власти принимали и другие меры для поддержки предпринимателей. Они касались грантов президента, списания налогов и кредитов.