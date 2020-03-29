Малый и средний бизнес может выдохнуть: все предложения по поддержке предпринимательства, озвученные Владимиром Путиным во время обращения из-за коронавируса, дошли до правительства. Меры вступят в силу в самые ближайшие дни.

Отсрочка налоговых платежей для малого и среднего бизнеса на полгода будет обеспечена до 30 марта. А до 20 апреля будет принят закон о праве физлиц и ИП требовать кредитные каникулы на полгода при условии, если доходы упадут на треть. Соответствующие поручения появились на сайте Кремля.

Также президент призвал всех чиновников обеспечивать постоянный мониторинг экономической ситуации в России.

Предстоящая рабочая неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена президентом России нерабочей. Многие предприятия из-за остановки деятельности уже понесли убытки. Поэтому президент обратился с целым списком мер поддержки предприятий и обычных россиян.

Так, к примеру, ежемесячные выплаты получат семьи, которые имеют право на маткапитал. Также в апреле деньги отправятся и ветеранам ВОВ. Помимо этого, будет увеличено пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда. Сумма увеличится до 12 130 рублей в месяц.