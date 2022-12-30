Власть 30 декабря 2022, 10:50 Мальчик из Краснодарского края получил в подарок от Мишустина стол для игры в теннис Премьер Мишустин подарил юному спортсмену из Краснодарского края стол для игры в теннис РИА «Новости»

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Глава правительства Михаил Мишустин сделал два подарка десятилетнему Рамину Павленко из Краснодарского края в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Школьник получил от премьер-министра ракетку шестикратного чемпиона мира Фань Чжэньдуна и стол для игры в настольный теннис. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мальчик активно занимается спортом: ходит на теннис, плавание, играет в дартс. В этом году он попросил у Деда Мороза все необходимое для игры в настольный теннис. Мишустин пригласил Рамина и его родных в Дом правительства РФ Москве. Там глава кабмина вручил мальчику подарки.

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«Это стол тебе и всей твоей семье. Он всепогодный, дождик его не разобьет. Это ракетка китайского чемпиона мира Фань Чжэньдуна. Говорят, она очень хорошая», — сказал премьер.

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Вместе они сыграли партию в теннис. Премьер поздравил с наступающим 2023 годом родителей, сестер и брата мальчика, они все вместе собрались за круглым столом. Все дети также получили подарки. Политик вручил Артему набор витражных красок, Анастасия — набор для бисероплетения, а Иван — электронную книгу.

Ранее российский президент Владимир Путин помог исполнить мечту девочки из Запорожской области. Благодаря его помощи она съездила к Деду Морозу в Великий Устюг.