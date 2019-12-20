Максим Соколов вступил в должность вице-губернатора Петербурга

Распоряжение о назначении Соколова в состав правительства города подписал губернатор Александр Беглов.

В задачи вице-губернатора войдет координация и контроль деятельности местных Комитета по инвестициям, Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, Комитета по транспорту и Комитета по развитию туризма.

Соколов занял место Олега Маркова, который покинул пост и с 19 декабря 2019 назначен специальным представителем губернатора Санкт-Петербурга.

Ранее на должность Соколова утвердило Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

В июне Соколов досрочно покинул пост гендиректора девелоперской компании ЛСР, во главе которой он стоял с августа 2018 года. До этого он занимал пост министра транспорта в правительстве России.