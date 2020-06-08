Правительство третий раз вернуло на доработку макропрогноз МЭР

Российское правительство третий раз с 20 мая не приняло прогноз социально-экономического развития Минэкономразвития до 2023 года. Его рассмотрение было назначено на 4 июня, но без объяснения причин его сняли с повестки заседания правительства.

По данным газеты «Известия», документ не был согласован со всеми инстанциями и правительство не было готово его рассмотреть. Также издание пишет, что кабмин ожидал более глубоко экономического падения в 2020 году и более динамичного роста в последующие годы, чем это указано в прогнозе ведомства. Министерство предположило снижение ВВП на 5% в этом году, и рост 2,8%, 3%, и 3,1% в 2021–2023 годы.

В Минэкономразвития и пресс-службе кабмина на запрос издания пока не ответили. В Минфине, который готовит проект бюджета на основании документа МЭР, переадресовали запрос авторам документа. Там уточнили, что финансовый план на три последующих года будет пересмотрен осенью.

На днях Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования представил три сценария экономического развития России, обозначив параметры безработицы, изменения ВВП и курса доллара на ближайшие годы.