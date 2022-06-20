Макрону предрекли трудности после выборов в парламент

Руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский выразил уверенность, что в следующие пять лет президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с немалыми трудностями при выполнении своей программы. Об этом сообщила Lenta.ru.

Во Франции по итогам второго тура выборов в парламент коалиции Макрона не удалось набрать абсолютного большинства голосов в Национальном собрании. Уточняется, что она получит 245 мест в парламенте.

По мнению Рубинского, на исход выборов повлияли прежде всего внутренние проблемы.

«Конечно, и украинский вопрос волнует французского избирателя, но прежде всего его волнуют другие вещи: покупательская способность, состояние здравоохранения после ковида, очень большое внимание привлекает образование, поскольку во время ковидного кризиса особенно пострадала молодежь — учащиеся», — перечислил специалист.

Он напомнил, что в 2017 году партия Макрона и ее партнеры имели солидное большинство. В течение пяти лет он был хозяином положения, сейчас же позиции утрачиваются.

«В его собственной коалиции младшие партнеры, бывший премьер-министр Эдуар Филипп, который сейчас назначен мэром Гавра, и центрист Франсуа Байру, будут продавать свою поддержку все дороже — они уже позиционируют себя в качестве преемника Макрона через пять лет», — добавил собеседник издания.