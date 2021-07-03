Макрон заявил о стремлении к доверительным отношениям с Россией

Франция стремится к установлению более доверительных отношений между ЕС и Россией. Об этом президент республики Эммануэль Макрон заявил по телефону российскому лидеру Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

Главы государств говорили о необходимости продолжить диалог по стратегической стабильности на европейском континенте. Также обсуждали Ливию и Украину.

Говоря об Украине, Макрон выступил за нормандский формат переговоров, в котором Франция и Германия выступают в качестве посредников.

Этот формат нужен, «чтобы Украина и Россия могли положить конец конфликту и найти решения», сказано в сообщении.

В ливийском урегулировании Макрон призвал Россию, как и другие заинтересованные стороны, соблюдать прошлые соглашения. Это должно позволить «незамедлительно отвести ополченцев и иностранные войска» из зоны конфликта.

В Кремле сообщали, что президенты также коснулись ситуации в Нагорном Карабахе. Путин призвал европейские страны более плотно участвовать в решении гуманитарных проблем в регионе.

Также российский президент заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом, если ЕС, со своей стороны, проявит заинтересованность.