Макрон сформулировал три сценария развития России

Чтобы Российская Федерация восстановила свой статус супердержавы, она должна рассчитывать только на свои силы. Президент Франции убежден: сделать это будет очень и очень трудно. По его мнению, в России слишком мало населения и не хватает экономической мощи.

Сенатор Косачев оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Подробнее

«Евразийская модель» — это второй возможный путь развития для России. Но в регионе основной силой является Китай. Макрон отметил, что российский лидер «все дальше и дальше» от Си Цзиньпина, главы КНР.

Еще один сценарий — приведение к балансу отношений с Европой. Французский президент считает, что Евросоюз для Москвы — вассал США. Это связано с тем, что НАТО вплотную подошло к границам России. Эта позиция через некоторое время может быть пересмотрена.

В беседе с журналистами Эммануэль Макрон упомянул о «смерти мозга», которую сейчас переживает НАТО. Европа не может полагаться на США, потому что Штаты отворачиваются от всех своих союзников.

Ситуация на Украине и вопрос территориальной принадлежности Крыма значительно усложнил отношения России и Запада. Соединенные Штаты, Канада и страны ЕС заявили, что Москва вмешалась в дела Украины. Они ввели ряд ограничительных мер, в том числе и многочисленные санкции. Правительство России в ответ — продуктовое эмбарго. Страна сконцентрировалась на импортозамещении.

Сейчас страны Запада задумались о том, чтобы санкции отменить. Ограничительные меры больше навредили им самим, нежели Москве.