Макрон произнес рекордно длинную речь на дебатах Генассамблеи ООН

Глава Франции раскрыл ряд тем, среди которых были пандемия коронавируса и ситуация с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Помимо прочего, он высказался о положении дел в Белоруссии, Иране, КНДР, Ливии, Ливане и Европе.

Уточняется, что самые короткие выступления, по шесть минут, были у представителей Венгрии и Монголии, сообщила «Газета.ru».

Самое продолжительное выступление за всю историю дебатов принадлежит лидеру Кубинской революции Фиделю Кастро. В 1960 году он говорил с трибуны ГА ООН четыре часа 29 минут.