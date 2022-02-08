Макрон опубликовал фото со встречи с Путиным

Эммануэль Макрон опубликовал в своем Twitter фотографию со встречи с Владимиром Путиным в Кремле. Переговоры лидеров России и Франции проходили 7 февраля и завершились незадолго до полуночи.

«Давайте начнем выстраивать ответ, необходимый России, необходимый всей Европе, ответ, который позволит избежать войны, выстроить элементы доверия, стабильности и прозрачности. Давайте сделаем это вместе», — подписал фотографию Макрон.

На фото французский лидер стоит спиной к камере в дверях перед входом в зал, где его ожидает российский коллега. Фигура Макрона размыта, в то время как находящий лицом к объективу Путин изображен четко.

Общение двух лидеров продолжалось более пяти часов. Началась беседа в представительском кабинете первого корпуса Кремля, продолжение последовало за рабочим обедом. Около полуночи главы России и Франции стали готовиться к итоговой пресс-конференции.

При встрече Путин отметил, что два года не общался с Макроном лично, поэтому у него накопилось большое количество вопросов, которые необходимо обсуждать в прямом формате.

В свою очередь, французский президент отметил, что диалог с Россией необходим как единственный путь обеспечения настоящей стабильности и безопасности в Европе.

Далее главы государств провели переговоры в закрытом режиме. По данным СМИ, Путин и Макрон перешли на неформальное общение и обращались друг у другу на «ты».